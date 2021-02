Dos mujeres se disfrazan de ancianas para recibir vacuna contra Covid-19

Orlando, Florida. — Dos mujeres que se disfrazaron para aparentar más edad con el fin de que las vacunaran contra el coronavirus fueron rechazadas y recibieron advertencias por entrada no autorizada en Orlando, informaron autoridades.

El doctor Raul Pino, funcionario estatal de salud en el condado Orange, dijo que el miércoles 17 de febrero, dos mujeres se disfrazaron con gorros, guantes y anteojos.

En un video proporcionado por la policía del condado Orange se escucha a un agente decir: "Ustedes le han robado una vacuna a alguien que la necesita más que ustedes".

#BREAKING: The Orange County Sheriff's Office just released body camera video of two women dressing up as old ladies to get COVID-19 vaccines. So far, trespassing warnings have been issued for both women, who are 34 and 44 years old according to deputies. @news6wkmg pic.twitter.com/ZuVwnCnLWy