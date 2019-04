Ecuador expulsará a Julian Assange de Wikileaks de su embajada en Londres

Redacción/SIPSE

México.- Wikileaks aseguró hoy en su cuenta oficial de Twitter que Ecuador expulsará a Julian Assange de su embajada en Londres, un suceso que sus seguidores han confirmado con base en una fuente de alto nivel ecuatoriana.

Según la organización, en cuestión de horas y días el polémico programador australiano será entregado a las autoridades de Reino Unido.

El presidente de Ecuador expulsará a Julian Assange de su embajada en Londres por publicar información personal.

La filtración de información sobre posibles actos de corrupción del actual presidente ecuatoriano, Lenín Moreno, es una de las posibles causas del cese de apoyo a Julian Assange, asegura la organización.

El pasado martes 2 de abril el mandatario ecuatoriano afirmó que el fundador de Wikileaks violó frecuentemente los términos de su asilo en la embajada de Ecuador en Londres.

"No es que no pueda hablar libremente, no es que no pueda expresarse libremente, pero no puede mentir y, peor todavía, hackear o meterse en las cuentas o en los teléfonos privados", dijo Moreno en aquella ocasión.

Esta declaración se enmarca también en anteriores reclamos del presidente a Wikileaks, a la que acusó ya había acusado de violar su intimidad tras la publicación de fotografías familiares en Facebook y Twitter.

"En Wikileaks se ha evidenciado espionaje (...) intervención en teléfonos en conversaciones privadas inclusive fotos de mi dormitorio, de lo que como, de cómo baila mi esposa y mis hijas y unas amigas”, sostuvo el presidente.

Abogado afirma que Julian Assange será expulsado con mentiras de la embajada de Ecuador en Londres.

El lunes 1 de abril, Carlos Poveda, negó categóricamente las acusaciones hechas por Quito contra su cliente y fundador del portal Wikileaks.

El litigante alertó que dichos señalamientos podrían ser solo pretexto para revocar el asilo de Assange, refugiado en la sede diplomática del país sudamericano desde 2012 gracias al apoyo del ex presidente Rafael Correa.

Frente a estos movimientos gubernamentales, Poveda presentará nuevamente “medidas cautelares al Sistema Interamericano de Derechos”.

En su opinión, Julian Assange no tiene problemas para abandonar el edificio ubicado en el barrio londinense de Belgravia siempre y cuando desde el Palacio de Carondelet se ofrezcan todas las garantía para que el polémico periodista y programador no sea extraditado a los Estados Unidos, donde republicanos y demócratas exigen que se le juzgue por espionaje y traición.