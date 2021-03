Egipto logra liberar buque 'Ever Given' encallado en el Canal de Suez

EGIPTO.- Después de casi una semana de esfuerzos, este lunes el presidente de la autoridad del Canal de Suez, Osama Rabei, dijo que se había liberado la proa del Ever Given, operado por el grupo taiwanés Evergreen. "Son buenas noticias", aseguró. Explicó que seguirían los trabajos para garantizar que el buque pueda moverse por el canal.

#BREAKING : Ever Given vessel has swung back into #Suez Canal's banks because of high winds after it had been partially re-floated: Reuters #SuezCrisis #suezcanel pic.twitter.com/W9BpTkycfQ

Equipos de salvamento lograron liberar el Ever Given, el portacontenedores que llevaba casi una semana encallado en el Canal de Suez, informó el proveedor de servicios marítimos Inchcape.

The MV Ever Given was successfully re-floated at 04:30 lt 29/03/2021. She is being secured at the moment. More information about next steps will follow once they are known. #suezcanel #maritime pic.twitter.com/f3iuYYiRRi