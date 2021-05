"El final de la Corona Británica se acerca", Hilary Mantel

Rodolfo G. Zubieta

INGLATERRA.- Es probable que la Familia Real británica esté en el "final de sus días", así lo comento la la galardonada autora y experta en realeza Hilary Mantel. Alegando que la corona probablemente no "sobrevivirá" al eventual reinado del Príncipe Guillermo.

"No estoy segura de si durará más allá de Guillermo. Así que creo que será su última gran era", predijo la autora de la afamada novela histórica "Wolf Hall", quien fue galardonada con el título de Comandante de la Orden Más Excelente del Imperio Británico en 2006, y luego convertida en Dama por el Príncipe Carlos en 2014.

"I wish the Queen had felt able to abdicate...I understand that she thinks of this as a sacred task, from which you simply cannot abdicate, whereas the rest of us think of it as a job, from which you should be able to retire"⁠

