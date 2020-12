Boris Johnson firma el acuerdo entre Reino Unido y la Unión Europea

Madrid.- El primer ministro británico, Boris Johnson, firmó esta tarde el acuerdo que formaliza las relaciones comerciales y la cooperación entre la Unión Europea y el Reino Unido tras el 'Brexit' y que se aplicará de manera provisional desde el próximo 1 de enero

"Al firmar este acuerdo, cumplimos el deseo soberano del pueblo británico de vivir bajo sus propias leyes, hechas por su propio Parlamento electo", declaró Johnson.

La firma del primer ministro británico del tratado con la UE se produce después del abrumador respaldo parlamentario al texto, que ha contado con el apoyo de 521 votos frente a los 21 miembros de la Cámara de los Comunes que expresaron su rechazo, tras lo que pasó a ser debatido en la Cámara de los Lores.

By signing this deal, we fulfill the sovereign wish of the British people to live under their own laws, made by their own elected Parliament. pic.twitter.com/FQDj1Nnqan