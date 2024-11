Lula da Silva espera que Kamala Harris gane las elecciones de EU

El martes 5 de noviembre, se llevarán a cabo las elecciones presidenciales en Estados Unidos, un evento que ha tensado el panorama político en muchas partes del mundo, debido a sus posibles repercusiones.

A unos días de que inicie la verdadera batalla por la Casa Blanca entre Donald Trump -candidato republiacano- y Kamala Harris -candidata demócrata-, el presidente Lula da Silva de Brasil, se ha inclinado a favor de la actual vicepresidenta estadounidense.

El mandatario declaró en una entrevista con la cadena de televisión francesa TF1 que realmente espera que Harris se lleve la mayoría de votos la próxima semana, ya que considera que su victoria es una opción más segura para ‘fortalecer la democracia’ en Estados Unidos.

También hizo hincapié en la importancia del sistema político democrático, argumentando que para él, la democracia es ‘el espejo fiel de un sistema político que permite a los opuestos, permite los antagonistas, permite la disputa civilizada entre la humanidad en la discusión de ideas sin violencia’.

Por ello, ha insistido que ‘es mucho más seguro’ la victoria de la candidata del Partido Demócrata.

A lo largo de las últimas semanas, una gran cantidad de cantantes, comediantes e incluso actores, han mostrado sus posturas a favor o en contra de los protagonistas de la carrera presidencial en Estados Unidos.

Recientemente, los mismos ‘Vengadores’ expresaron su apoyo a Harris, en lo que fue una llamada virtual, en la que hicieron referencia al clásico ‘Vengadores unidos’ y ‘Endgame’.

En este encuentro, participaron Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Robert Downey Jr., Chris Evans, Paul Bettany, Don Cheadle y Danai Gurira.

‘AVENGERS’ stars Robert Downey Jr, Chris Evans, Scarlett Johansson, Mark Ruffalo, Danai Gurira, Don Cheadle and Paul Bettany have reunited to make a video endorsing Kamala Harris’ campaign for President. pic.twitter.com/Erh31rowps