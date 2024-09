Emotivo video: Kate Middleton completa tratamiento de quimioterapia

Con un emotivo video, Kate Middleton, princesa de Gales, anunció que por fin ha completado su tratamiento de quimioterapia y que en los próximos meses retomará sus actividades públicas.

Miles de personas alrededor del mundo mandaron mensajes de apoyo a la esposa del príncipe William, después de que anunciara que estaba recibiendo tratamiento por un tipo de cáncer no especificado.

A message from Catherine, The Princess of Wales



As the summer comes to an end, I cannot tell you what a relief it is to have finally completed my chemotherapy treatment.



The last nine months have been incredibly tough for us as a family. Life as you know it can change in an… pic.twitter.com/9S1W8sDHUL