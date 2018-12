Agencia

EL CAIRO, Egipto.- Un tribunal egipcio condenó a una mujer de 25 años, a pasar tres años en prisión después de haber sido acusada de "acosar sexualmente" a un mono en el norte de este país, según informó el diario estatal Al-Ahram.

Esto ocurrió en la ciudad de Mansoura, el tribunal señaló que la mujer llamada Basma Ahmed "incitó al libertinaje" y "cometió un acto obsceno en público", dijo una fuente judicial al periódico africano.

La mujer, que fue arrestada el mes de octubre después de exhibirse en un video de 90 segundos por el incidente, se volvió viral, sobre todo entre jóvenes y estudiantes, dijo el medio de comunicación.

En el video se puede ver a Ahmed riéndose mientras toca los genitales de un mono en una tienda de mascotas en la ciudad del Delta del Nilo y así crea insinuaciones sexuales mientras la gente se ríe entre dientes.

En el tribunal ella confesó el incidente, pero dijo que no tenía intención de cometer un acto indecente y que le había estado haciendo cosquillas al mono.

