Conoce el nuevo hotel de Messi en Ibiza

Agencia

ESPAÑA.- El delantero del Barcelona y de la Selección Argentina, Lionel Messi, se convirtió en el nuevo propietario de un hotel en Ibiza; no es la primera vez que 'La Pulga' decide gastar parte de su fortuna en inversiones inmobiliarias.

Lionel Messi acaba de comprar otro hotel en Ibiza, donde suele disfrutar de sus días libres durante las vacaciones de verano, según informó el diario inglés The Sun. El complejo llamado Es Vivé se halla a metros de la playa y el mar y cuenta con un gran lujo, publicó Infobae.

También te puede interesar: ¡Aw! Messi se convierte en papá por tercera ocasión

Después de haber adquirido otro hotel en Sitges (Cataluña), la empresa Majestic i Messi (MiM), encargada de algunas de sus inversiones, adquirió esta plaza en las costas del Mediterráneo.

El Es Vivé cuenta con 52 habitaciones que rondan entre los 225 (227) y 526 euros (647 dólares) por noche. La más cara es la suite presidencial. Además, cuenta con una moderna decoración, spa y gimnasio, entre otras comodidades.

Cabe recordar que los Messi compartieron algunos días libres en el verano de Europa anterior junto a las familias de Luis Suárez, compañero del Barcelona, y Cesc Fábregas, hoy en el Chelsea.

Paradójicamente, MiM se convirtió en una compañía que compite con Cristiano Ronaldo. Pestana CR7 es la que pertenece al portugués y había anunciado sus intenciones de desembarcar en Ibiza. Es más, Figueretas, la zona en la que invirtió el argentino, era una de las apuntadas por el lusitano, junto a Santa Eulalia, Platja d'en Bossa.

BARCELONA star Lionel Messi has purchased a stunning £525-a-night hotel in Ibiza as he expands his MiM brand.



The 30-year-old has bought the incredible Hotel Es Vive situated along the Figueretas beach, with the 52-room property boasting a luxury pool and rooftop bar. pic.twitter.com/ELEZb0nUFf