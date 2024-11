España no reconoce reelección de Nicolás Maduro en Venezuela

El gobierno de España no reconocerá la reelección de Nicolás Maduro en las elecciones presidenciales en Venezuela, ratificada por el Tribunal Supremo de Justicia (TSJ).

Para cambiar su posicionamiento, el gobierno español exige que se publiquen ‘de manera íntegra y verificable’ las actas de los comicios celebrados el 28 de julio.

Así lo han trasladado este 23 de agosto fuentes del Ministerio de Asuntos Exteriores, que reafirmaron la postura defendida desde un primer momento por el gobierno de que debían publicarse las actas de las máquinas de votación para poder verificar la victoria de Maduro, rechazada por la oposición que asegura que su candidato, Edmundo González, es el ganador.

España y la UE no reconocen los resultados de las elecciones en #Venezuela



Mientras el régimen de Nicolás #Maduro no publique las actas electorales, #Espana no podrá "reconocer el resultado de las #elecciones", dijo el gobierno de Pedro Sánchez. /rrhttps://t.co/wvLQQ60r98