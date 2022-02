Espero sea disculpado: Benedicto XVI pide perdón a las víctimas de abuso

Luego de que se señalara que Benedicto XVI cubrió cuatro casos de abuso sexual cometidos en la diócesis alemana de Munich en las décadas 1970 y 1980. El papa emérito Benedicto XVI pidió perdón por los errores y abusos presentados durante su administración en los diversos mandos que ha tenido.

A través de una carta emitida por el portal del Vaticano, Benedicto XVI se disculpó por los descuidos ocurridos en su mandato, pero asimismo aseguró que le afectó profundamente el señalamiento de “mentiroso” y agradeció a las personas que continúan creyendo en su inocencia.