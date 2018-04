Liberan a policía señalado de matar a migrante

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- Un agente de la Patrulla Fronteriza de Estados Unidos fue hallado no culpable de asesinato en segundo grado por el tiroteo de un adolescente mexicano a través de una valla entre Arizona y México.

Lonnie Swartz, de 43 años, fue absuelto por un jurado federal en Tucson después de cuatro días de deliberación por la muerte de José Antonio Elena Rodríguez, de 16 años, el 10 de octubre del 2012, publicó Reuters.

También te puede interesar: Hijos de centroamericanos, sin escuela por falta de papeles

El jurado, sin embargo, no pudo alcanzar un veredicto sobre la acusación separada de homicidio involuntario contra Swartz, lo que llevó al juez a declarar el juicio nulo en ese cargo.

No estuvo claro de inmediato si los fiscales buscarían un nuevo juicio por ese cargo contra Swartz, quien dijo que disparó contra Elena Rodríguez en defensa propia después de que le arrojaron piedras. La Patrulla Fronteriza puso a Swartz en permiso sin goce de sueldo mientras enfrentaba los cargos criminales.

El juicio, que duró más de cuatro semanas, es un caso inusual de procesamiento contra un agente por uso de fuerza letal. En el 2008, Nicholas W. Corbett fue juzgado por disparar y matar a un hombre cerca de la frontera, pero el jurado no logró un veredicto y los cargos fueron desestimados.

Desde el caso de Corbett, Swartz es el único agente que ha sido procesado en Arizona por uso de fuerza letal.

Jury finds Border Patrol Agent Lonnie Swartz not guilty of second-degree murder. Deadlock on lesser charges leaves open the possibility of another trial. https://t.co/n4TQ7m9FjV pic.twitter.com/mNF11BLejW