De actriz de Disney a asistente de prensa de la Casa Blanca

Estados Unidos.-Caroline Sunshine, una actriz estadounidense de Disney Channel, se convirtió en la nueva integrante del gabinete de prensa de la Casa Blanca, según informaron hoy medios locales.

Protagonizó junto a Zendaya y Bella Thorne, la serie musical de Disney ‘Shake it up’ transmitida en el año 2013 basada en una historia de adolescentes bailarines, de acuerdo con la revista ‘People’.

A la par, Sunshine, originaria de Atlanta, fue becaria de la Casa Blanca a raíz de haberse involucrado con el American Enterprise Institute en la Universidad y haber participado en el 'Modelo de Naciones Unidas' en su colegio. Así lo informó ‘CNN’, y es que ha sorprendido a más de uno que esta actriz, actualmente forme parte de la administración del presidente de Estados Unidos a sus apenas 22.

Todo indica que Caroline Sunshine, además de ser talentosa para la actuación ha estado construyendo su futuro profesional al mismo tiempo, por lo que ahora, se encuentra en una de las esferas más influyentes de la política internacional.

Se sabe que también realizó un internado en el Comité Republicano Nacional y en el Partido Republicano de California, y cabe resaltar que pese a su trabajo en el gobierno estadounidense, ella no ha dejado a un lado su carrera como actriz, pues en su cuenta de Instagram publica partes de ambas actividades de su vida cotidiana. Asimismo, no es la única personalidad de televisión que decide orientar su carrera hacia la política, pues recientemente, Cynthia Nixon, actriz de ‘The Sex and the City’ acaba de destaparse como futura candidata a Alcalde de Nueva York.