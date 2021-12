Estados Unidos declara boicot diplomático a Juegos de Pekín; China responde

Estados unidos decidió organizar un boicot diplomático a los cercanos Juegos Olímpicos de Invierno Pekín 2022 en demanda a los abusos de los derechos humanos del gobierno chino.

Este lunes la secretaria de prensa de la Casa Blanca, Jen Psaki dijo que el país no enviará ninguna representación diplomática u oficial a los Juegos Olímpicos y Paralímpicos de Invierno en Pekín, por el genocidio y los crímenes de lesa humanidad.

BREAKING: U.S. will not send diplomatic representatives to the 2022 Winter Olympics Games in Beijing over China’s “egregious human rights abuses,” White House press sec. Jen Psaki announces. https://t.co/vuhTGAg8mf pic.twitter.com/ZRmZG4dc1l

La funcionaria expresó que la representación diplomática no podía “tratar” a los juegos como un negocio habitual después de conocer los “atroces abusos y atrocidades de los derechos humanos de la República China”.

Sin embargo dejo claro que los atletas del país competirán y tendrán todo el apoyo y reiteró que no va a contribuir a la fanfarria de los juegos.

Psaki comentó que la nación tiene un compromiso fundamental en el fomento de los derechos humanos y se encuentran firmes en su posición, por lo que continuarán tomando medidas para promover los derechos humanos en China y otras partes.

De acuerdo con Reporte Indigo, Joe Biden quiere ser anfitrión de un Cumbre por la Democracia, una reunión virtual de líderes y expertos de la sociedad civil con más de 100 países. Este encuentro se llevará a cabo entre el jueves y el viernes.

El gobierno estadounidense informó que el mandatario desea aprovechar la reunión “para anunciar compromisos individuales y colectivos, reformas e iniciativas para defender los derechos humanos en el país y en el exterior”.

“A nadie le importa si los políticos que claman por el "boicot" vendrán o no a los Juegos Olímpicos de Invierno de Beijing” escribió Zhao Lijian.

No one actually cares whether or not the politicians clamoring for "boycott" would come to the #Beijing Winter Olympics. pic.twitter.com/EZbveEc0jD

Añadió que los Estados Unidos deben seguir el espíritu olímpico “juntos” y dejar de politizar los deportes y el boicot diplomático. Ya que teme que el dialogo y la cooperación entre sus países se vean afectados en áreas clave.

Expresó que el gobierno tomará contramedidas decididas si Estados Unidos se inclina por tomar una decisión equivocada.

The #US should follow the #Olympic spirit of "together" and stop politicizing sports and the diplomatic boycott of #Beijing2022, lest it would affect China-US dialogue and cooperation on key areas. #China will take resolute countermeasures if the US is bent on the wrong decision. pic.twitter.com/xnDBIDzGer