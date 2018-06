Kim lo consigue, logra indulto de mujer en prisión

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, conmutó la sentencia a cadena perpetua de una mujer cuya causa fue respaldada por la estrella televisiva Kim Kardashian West.

“La mejor noticia que he recibido”, fue la exuberante respuesta en Twitter de Kardashian West, que visitó la Casa Blanca la semana pasada para cabildear sobre el caso, publicó la agencia AP.

Alice Marie Johnson, de 63 años, había pasado más de dos décadas tras las rejas por una condena a cadena perpetua por cargos relacionados con drogas. Fue puesta en libertad horas después del anuncio de la Casa Blanca y corrió a los brazos de sus familiares.

Michael Scholl, miembro del equipo legal de Johnson, dijo que fue liberada poco antes de las 6 de la tarde de la cárcel federal en Aliceville, Alabama. Las tomas del canal noticioso local WVTM-13 mostraron a Johnson mientras corría hacia su familia, abría sus brazos de par en par y los abrazaba frente a una multitud que observaba.

“Todo el mundo lloraba y se abrazaba”, afirmó Scholl.

“Estoy tan agradecida. Siento como si mi vida estuviera comenzando de nuevo”, afirmó Johnson momentos después de su liberación. Dijo que Kardashian West era “un ángel” y le agradeció a Trump “por darme otra oportunidad en la vida y permitirme regresar con mi familia”.

The phone call I just had with Alice will forever be one of my best memories. Telling her for the first time and hearing her screams while crying together is a moment I will never forget.