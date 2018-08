Presidente de Estados Unidos apoya bloqueo a empresa de motos

Agencia

HERMOSILLO, SONORA.- El presidente Donald Trump respaldó el domingo las exhortaciones para boicotear a Harley-Davidson en un contexto de disputas sobre los aranceles al acero.

El afamado fabricante de motocicletas desató la ira de Trump en junio al anunciar que trasladará la producción de las motocicletas que vende en Europa a instalaciones fuera de Estados Unidos. La empresa argumentó que su decisión se debe a los aranceles impuestos por la Unión Europea en represalia por los gravámenes que Trump aplicó a una serie de productos del bloque.

También te puede interesar: Se desploma muelle de madera durante concierto en España

Trump tuiteó el domingo que “muchos” propietarios de motocicletas Harley-Davidson planean boicotear a la compañía si la producción se traslada al extranjero.

El mandatario emitió su tuit un día después de reunirse con unos 180 motociclistas del grupo “Bikes for Trump” (“Motociclistas por Trump”) en su club de golf en Bedminster, Nueva Jersey.

Siguió en su tuit: ¡Genial! La mayoría de las otras compañías vienen en nuestra dirección, incluidos los competidores de Harley. Una jugada realmente mala. Estados Unidos pronto tendrá un campo de juego nivelado, o mejor".

Many @harleydavidson owners plan to boycott the company if manufacturing moves overseas. Great! Most other companies are coming in our direction, including Harley competitors. A really bad move! U.S. will soon have a level playing field, or better.