Esto se sabe del fallo informático de Microsoft que paralizó al mundo

Desde la noche de ayer, decenas de personas advirtieron de fallos informáticos en sus dispositivos Microsoft, sin embargo, fue la mañana de este viernes que todo el mundo quedó paralizado.

A unas cuantas horas de que este problema se agravara, AP y la cadena de noticias BBC, dieron a conocer lo siguiente:

Ante el incremento del pánico mundial, la empresa estadounidense Microsoft dio a conocer que esto no fue un incidente de hackeo ni un ciberataque.

Yesterday, CrowdStrike released an update that began impacting IT systems globally. We are aware of this issue and are working closely with CrowdStrike and across the industry to provide customers technical guidance and support to safely bring their systems back online.

Indicó que la reciente actualización de un programa antivirus de la empresa de ciberseguridad CrowdStrike, fue la responsable de afectar a miles de dispositivos alrededor del mundo con Microsoft Windows.

El jefe de CrowdStrike, George Kurtz, se disculpó por los graves inconvenientes y aseguró que estaban trabajando en una solución.

Today was not a security or cyber incident. Our customers remain fully protected.



We understand the gravity of the situation and are deeply sorry for the inconvenience and disruption. We are working with all impacted customers to ensure that systems are back up and they can…