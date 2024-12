EU arma a Ucrania con misiles y sistemas de defensa antiaérea

El gobierno de Estados Unidos ha anunciado un nuevo paquete de ayuda militar y de seguridad para Ucrania, valorado en 725 millones de dólares (aproximadamente 690 millones de euros).

Este apoyo incluye armas, misiles y sistemas de defensa antiaérea.

El secretario de Estado, Antony Blinken, comunicó la noticia a través de un mensaje en la red social X (antes Twitter), destacando el respaldo no solo de Estados Unidos, sino también de ‘más de 50 países’ aliados que apoyan a Ucrania en su lucha por la soberanía.

Today, I am announcing the delivery of $725 million in additional weapons and equipment for Ukraine’s defense. The United States and more than 50 nations stand united with Ukraine.