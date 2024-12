EU aumenta recompensa por ‘El Mencho’: ofrece 15 millones de dólares

El Departamento de Estado de Estados Unidos ha anunciado la recompensa por el líder del Cártel de Jalisco Nueva Generación (CJNG), Nemesio Rubén Oseguera Cervantes alias ‘El Mencho’.

La cantidad que ofrece el gobierno estadounidense actualmente, es de 15 millones de dólares, un equivalente a 304,025,295 pesos mexicanos. Cabe destacar que la cifra inicial era de 10 millones de dólares.

Today, @StateDept announces a reward increase of up to $15M for information leading to the arrest and/or conviction of CJNG leader Nemesio Rubén Oseguera Cervantes, a/k/a “El Mencho.” Information regarding El Mencho should be reported to the DEA. https://t.co/6eU7cUoLEI pic.twitter.com/ukNisDTUyC