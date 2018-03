Continúa la 'ola' de despidos, llega al FBI

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- El fiscal general de Estados Unidos, Jeff Sessions, informó este viernes sobre el despido del subdirector del FBI, Andrew McCabe, fue despedido por una falta profesional, 24 horas antes de que pudiera acceder a sus beneficios completos de jubilación.

"He terminado el contrato de Andrew McCabe con efecto inmediato", ya que "hizo una revelación no autorizada a medios de comunicación y careció de franqueza, incluso bajo juramento, en múltiples ocasiones", dijo Sessions en un comunicado, informó Milenio.

Al respecto, McCabe aseguró que su despido es parte de la "guerra" del gobierno de Trump contra el FBI.

La medida, que ya se esperaba, fue tomada por recomendación de funcionarios de disciplina del FBI; es la primera vez en la historia de esa institución que un subdirector es despedido.

Se prevé que un informe del inspector general concluya que McCabe no fue franco con la oficina de supervisión mientras revisaba la manera como la agencia manejó la investigación de los correos electrónicos de la ex secretaria de Estado, Hillary Clinton.

.@RepMarkMeadows: "No one ever gets fired from the @FBI and DOJ without there being real credible evidence, so the suggestion that this is a political hit job is just not accurate. #IngrahamAngle https://t.co/EfNkyNIpzY pic.twitter.com/rIBz1e7tUh