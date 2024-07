EU enviará más ayuda militar a Ucrania con valor de 1,700 mdd

El gobierno de Estados Unidos detalló que destinará dos nuevos paquetes de ayuda militar, los cuales están valorados en mil 700 millones de dólares (aproximadamente mil 570 millones de euros).

Estos paquetes incluyen armas y otro tipo de equipamiento que sus tropas ‘necesitan con urgencia’ en ‘su defensa contra la agresión rusa’.

El Departamento de Defensa de Estados Unidos ha informado que el paquete incluye mil 500 millones de dólares en financiación para contratos a largo plazo a través de la Iniciativa de Asistencia de Seguridad de Ucrania, y 200 millones de dólares en ayuda militar inmediata.

El secretario de Estado, Antony Blinken, explicó que esta asignación incluye interceptores de defensa aérea, municiones de artillería, armas antitanque, armas pequeñas, equipos de demolición y repuestos, equipos auxiliares, servicios de capacitación y transporte. Además, "ayudará a fortalecer las defensas aéreas de Ucrania y reforzar las capacidades de Ucrania en el frente".

El presidente de Ucrania, Volodimir Zelenski, ha ‘agradecido profundamente al presidente de Estados Unidos, Joe Biden, al Congreso y al Partido Demócrata y el Republicano, y al pueblo estadounidense’ por el anuncio de ambos paquetes militares.

I am deeply grateful to @POTUS Joe Biden, Congress and its both parties, and the entire American people for today's announcement of two US military aid packages totaling $1.7 billion.



They include critical ammunition, including air defense ammunition, electronic warfare…