EU mata a 163 supuestos miembros del Estado Islámico en 60 días

El Comando Central de Estados Unidos (CENTCOM) anunció que, en los últimos 60 días, ha eliminado a 163 presuntos miembros del Estado Islámico (ISIS) y ha detenido a 33 más, entre ellos varios líderes de alto y medio rango.

En un comunicado publicado en la red social X (antes Twitter), detalló que estas cifras corresponden a las operaciones realizadas desde el 29 de agosto en colaboración con las fuerzas de seguridad de Irak y Siria.

Durante este período, llevaron a cabo cerca de un centenar de misiones conjuntas, que incluyeron ‘algunos bombardeos unilaterales en Siria’.

El CENTCOM destacó que las recientes operaciones han sido calificadas como ‘exitosas’, resultando en una incautación significativa de material perteneciente a grupos enemigos y añadió que esta acción podría generar ‘futuras perturbaciones’ en las actividades de estos grupos.

Además, subrayó que la ‘presión constante’ sobre los líderes de Estado Islámico ha limitado su capacidad para operar y planificar nuevos ataques.

De hecho, la semana pasada informó de que llevó a cabo una serie de ataques contra varios campamentos conocidos de ISIS en Siria, en la tarde del 28 de octubre, resultando en la muerte de hasta 35 operativos.

U.S. Central Command Conducts Airstrikes Against Several ISIS Camps in Syria pic.twitter.com/pPmPWwCKjV