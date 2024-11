EU sanciona a funcionarios venezolanos por presunto fraude electoral

El gobierno de Estados Unidos ha impuesto un paquete de sanciones contra 21 funcionarios vinculados al presidente venezolano Nicolás Maduro, incluyendo miembros de su aparato de seguridad, debido a su presunta participación en el fraude electoral y acciones represivas tras las elecciones del 28 de julio.

Un comunicado emitido por el Departamento del Tesoro, señala que entre los sancionados figura Daniella Desiree Cabello Contreras, hija del ministro del Interior de Venezuela.

Las autoridades estadounidenses acusan a los sancionados de apoyar medidas que, supuestamente, ejecutaron las órdenes de Maduro para reprimir a la sociedad civil y perpetuar su mandato de manera fraudulenta.

Today, @USTreasury’s Office of Foreign Assets Control (OFAC) is sanctioning 21 security and cabinet-level officials aligned with Nicolas Maduro. https://t.co/Sb5YNPZAVB