Camioneta embiste a peatones en Seattle: descartan atentado

CIUDAD DE MÉXICO.- La tarde de este jueves, conductor de una camioneta de transporte de pasajeros desde el Aeropuerto de Seattle embistió a varias personas antes de chocar contra un edificio; al momento se contabilizaron seis personas lesionadas, incluyendo el chofer.

De acuerdo a Forbes México, una camioneta irrumpió en una acera en el centro de Seattle y tras atropellar a cuatro peatones, se estrelló contra un edificio; los lesionados fueron llevados a un hospital por bomberos.

El conductor del vehículo también resultó lesionado, así como una persona más a la que le cayeron pedazos de un vidrio que se rompió, informó el Departamento de Policía de la ciudad.

La dependencia señaló que no hay indicios de que el incidente esté relacionado con algún acto terrorista.

Four patients transported to hospital from collision at 5th Ave./Pine St. Two transported via SFD medics, two transported via AMR. @seattlepd also on scene. pic.twitter.com/dmD310X1T0