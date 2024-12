EU: víctima de tiroteo en escuela cristiana era maestra sustituta

El tiroteo en la Abundant Life Christian School que ocurrió el 16 de diciembre, dejó conmocionada a la comunidad de Madison, en el estado de Wisconsin. Varias vidas se perdieron y otras más quedaron traumadas.

Una de las víctimas fatales del incidente a manos de Natalie Rupnow, de 15 años, era una maestra sustituta que estaba cubriendo el lugar de otro trabajador que se encontraba de vacaciones en ese momento.

El lunes de esta semana, Rupnow atacó la escuela cristiana con un arma de fuego, la cual, momentos más tarde habría usado para terminar con su vida.

Teacher killed by Wisconsin school shooter Natalie Rupnow was subbing for regular teacher away on vacation https://t.co/sqCUe9qLaZ pic.twitter.com/KhwkWLyhH5