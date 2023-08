EUA: Trump es acusado por sus intentos de anular elección de 2020

El Departamento de Justicia de Estados Unidos acusó formalmente a Donald Trump este martes, por lo que el ex mandatario enfrentará una investigación por sus intentos de anular los resultados de las elecciones presidenciales en 2020.

Se trata del tercer caso penal contra el expresidente, mientras que éste trata de regresar a la Casa Blanca dado que pretende competir en las elecciones que se realizarán en 2024.

La acusación se generó después de una extensa investigación federal sobre las gestiones del empresario y de sus aliados para revertir la transferencia pacífica del poder y mantenerlo en el puesto, a pesar de la derrota frente al actual presidente demócrata Joe Biden.

Fiscales federales afirmaron que Donald Trump estaba "determinado a permanecer en el poder" en conspiraciones que atacaban una

El ex mandatario tiene programado comparecer el jueves ante la jueza federal Tanya Chutkan.

Los cargos se centran en los dos meses posteriores a las votaciones de 2020, en los que Trump se rehusó a aceptar su derrota y difundió acusaciones de que “le robaron la victoria” sin proporcionar pruebas sólidas, y que se había producido un fraude electoral masivo en varios estados clave que le habrían dado la victoria.

Sin embargo, estas afirmaciones fueron ampliamente refutadas y desestimadas por diversos tribunales, incluidos aquellos con jueces designados por el propio Trump.

Es importante tener en cuenta que estas alegaciones de fraude electoral fueron investigadas exhaustivamente y no se encontraron evidencias sustanciales para respaldarlas.

Varias autoridades electorales estatales y federales, así como jueces y tribunales, confirmaron la integridad y validez de las elecciones de 2020, considerándolas seguras y libres de fraude.

El 6 de enero de 2021, la tensión alcanzó su punto máximo cuando una multitud de partidarios de Trump irrumpió en el Capitolio de EU en un intento de detener la certificación de los votos del Colegio Electoral.

Este evento fue ampliamente condenado y se consideró un ataque a la democracia y al proceso electoral en la nación.

En el periodo entre las elecciones y la revuelta, Trump exhortó a funcionarios electorales locales a revertir los resultados de las votaciones en sus estados.

Sin embargo, no se proporcionaron pruebas creíbles que respaldaran sus afirmaciones de fraude electoral generalizado.

Por último también resaltaron que presionó al vicepresidente Mike Pence para que suspendiera la certificación de votos del Colegio Electoral, el funcionario tenía un papel protocolario en la ceremonia de certificación y no tenía el poder legal para cambiar los resultados.

WATCH: Special Counsel Jack Smith speaks on his indictment of former President Donald Trump related to the 2020 election investigation.



"The attack on our nation's capital on January 6th, 2021 was an unprecedented assault on the seat of American democracy." pic.twitter.com/dJ831FcrrR