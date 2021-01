EU: Manifestantes ingresan al capitolio y se ordena toque de queda

Washington.- El alcalde de Washington, D.C., ordenó toque de queda después de que manifestantes a favor de Donald Trump buscaron ingresar a la fuerza en el Capitolio.

El Senado de Estados Unidos suspendió el debate del Colegio Electoral después de que manifestantes obligaran a cerrar el recinto en el que sesionaban.

Los manifestantes a favor de Donald Trump asaltaron el Capitolio mientras se estaban certificando los votos que otorgaría la victoria a Joe Biden. El edificio fue está bloqueado, lo cual motivó que varias instalaciones fueran desalojadas.

Tras la movilización y el enfrentamiento entre manifestantes y elementos policíacos, Trump, pidió a sus simpatizantes que "permanezcan pacíficos". Momentos antes había dado un mitin ante la multitud convocada para apoyar al actual presidente de Estados Unidos.

Please support our Capitol Police and Law Enforcement. They are truly on the side of our Country. Stay peaceful!