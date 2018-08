Dan 25 años de prisión a ex presidenta de Seúl por corrupción

Agencia

SEÚL.- Un tribunal de apelación de Corea del Sur elevó hoy a 25 años de prisión la condena de la ex presidenta surcoreana Park Geun-hye por su papel en una trama de corrupción que forzó su destitución en enero de 2017, informó la agencia de noticias Yonhap.

El Tribunal Superior de Seúl aumentó un año la condena de prisión de Park, de 66 años, y le ordenó pagar una multa de 20 mil millones de wones (unos 18 millones de dólares), dos mil millones de wones (2 millones de dólares) más a los que le fueron impuestos en la sentencia inicial, indica el portal Excélsior.

El fallo de la apelación llega cuatro meses después de que Park fuera condenada a 24 años de cárcel tras ser hallada culpable de 16 de los 18 cargos de los que se le acusaba en relación a la trama de la "Rasputina", entre ellos abuso de poder, soborno y coacción.

La Fiscalía apeló la sentencia, emitida a principios de abril, y mantuvo su petición de 30 años de prisión (y una multa de 105 millones de dólares) para la ex mandataria, por crear junto a su amiga Choi Soon-sil, apodada la "Rasputina", una red de favores a través de la cual extorsionaron a grandes empresas como Samsung, Hyundai o Lotte.

El escándalo llevó a la deposición de Park, el primer jefe de Estado surcoreano destituido en democracia, y motivó un adelanto electoral que deparó en mayo de 2017 la victoria de Moon-Jae-in.

Su detención la convirtió, además, en el tercer ex jefe de Estado surcoreano en pasar por la cárcel, tras los militares y políticos Chun Doo-hwan y Roh Tae-woo.

Park no compareció ante el juicio. La ex presidenta ha estado boicoteando los procedimientos del tribunal, calificándolos como "motivados políticamente", desde octubre, afirmando que el poder judicial y la fiscalía no manejan su caso de manera justa.

El juicio de este viernes no fue transmitido por televisión, a diferencia de la audiencia de sentencia del tribunal inferior.