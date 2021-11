Explosión cerca del aeropuerto de Yemen cobra la vida de seis personas

Este sábado se reportó una explosión cerca del aeropuerto internacional de la ciudad portuaria de Andén, en el sur de Yemen, que dejó sin vida alrededor de seis personas y veinte heridos. Se desconoce si estos hechos fueron un ataque.

De acuerdo con el medio Reuters un portavoz del aeropuerto mencionó que un camión pequeño explotó en la puerta exterior del aeropuerto, pero un funcionario local y un par de fuentes de seguridad explicaron que la unidad transportaba productos derivados del petróleo

At least More Then 12 civilians were killed And More Then 36 injured in the explosion of a car bomb parked near Yemen Aden International Airport this evening, Saturday, pic.twitter.com/7mboxMH5Zj