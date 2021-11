Explosión de taxi en Liverpool arrebata la vida del autor intelectual

Tras la explosión de un taxi frente al Hospital para Mujeres de Liverpool, el cual ha sido denominado por las autoridades como un “incidente terrorista” se reporta el fallecimiento de una persona y otra herida de gravedad.

Según de acuerdo con la Policía de Merseyside la detonación ocurrió este domingo antes de las 11 de la mañana (tiempo local), un conductor taxi llamado David Perrye, se dio cuenta que el pasajero que trasladaba llevaba un objeto explosivo, por lo que tomo la fuerte decisión de saltar del auto con las puertas cerradas, ante esto, el presunto sospechoso murió tras la explosión.

