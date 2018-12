Explosión en Japón deja más de 41 heridos

Agencia

JAPÓN.- Una fuerte explosión en un restaurante en el norte de Japón dejó 41 heridos, informó la policía el domingo, la explosión se produjo en Sapporo, la capital de la isla de Hokkaido.

La policía dijo que la mayoría sufrió heridas leves, aunque el estado de una persona era grave. Se encontraban todas hospitalizadas en la localidad. Se investiga la causa de la explosión, aunque la policía no dio más detalles, la televisión mostró escenas del restaurante en llamas, publicaron varios medios de comunicación.

Massive explosion has ripped through a restaurant in #Sapporo, northern #Japan. Preliminary reports of at least 40 injuries. pic.twitter.com/eUKPpIkN0H