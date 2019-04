Explosiones en iglesias dejan más de 200 muertos y cientos de heridos

Agencia

SRI LANKA.- Ocho fuertes explosiones en iglesias y hoteles de lujo han provocado dejado al menos 207 personas muertas y más de 450 heridos. Aunque ningún grupo ha asumido la autoría de los ataques, el ministro de Defensa, Ruwan Wijewardene, ha informado de que los culpables han sido identificados, y los ha calificado de extremistas religiosos.

De acuerdo a El País, estos ataques son los más sangrientos desde que terminó la guerra civil en Sri Lanka, un conflicto étnico-religioso que enfrentó a la mayoría budista y a la minoría hindú durante más de dos décadas. Se ha decretado un toque de queda inmediato y por tiempo indeterminado, así como el cierre de redes sociales como Facebook y WhatsApp, según ha informado el ministerio de Defensa.

También te puede interesar: Civiles armados 'cazan' a migrantes centroamericanos en EU

Las explosiones, registradas a primera hora de la mañana hora local, han originado un baño de sangre en tres iglesias y tres hoteles de lujo localizados en diferentes partes del país, donde centenares de fieles celebraban el Domingo de Resurrección. Una de las explosiones se registró en la iglesia San Antonio de Colombo, otra en la iglesia San Sebastián de Negombo, al norte de la capital, y la tercera en una iglesia de Batticaloa, en el este de la isla.

Los tres hoteles de lujo atacados, el Cinnamon Grand, el Kingsbury y el Shangri-La, todos de cinco estrellas, están en Colombo. La séptima explosión se registró cerca de establecimiento turístico junto al zoo de Dehiwala, al sur de la capital. En la octava explosión han muerto tres policías mientras ejecutaban una redada en una zona residencial en Dermatagoda, según ha informado un secretario del ministerio de Defensa.

Imágenes en las redes sociales mostraban techos y fachadas destrozadas, y sangre en bancos cercanos al altar en una de las iglesias atacadas. El primer ministro esrilanqués, Ranil Wickremesinghe, ha condenado los que ha calificado de "ataques cobardes".

Breaking News : Explosions were reported at St. Anthony's Church in Kochchikade, Kotahena and St.Sebastian's Church in Katuwapitiya,in Katana a short while ago, police said. #SriLanka pic.twitter.com/dILNNhaMGf