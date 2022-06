Fundamentalistas islámicos atacaron un evento auspiciado por el gobierno en Maldivas por el Día Internacional del Yoga y provocaron la huida de los participantes. La policía arrestó a seis personas.

Los embajadores indio y británico estaban presentes en el evento en el estadio nacional de fútbol en Male, la capital del archipiélago en el océano Índico, cuando los extremistas con banderas y pancartas irrumpieron en el campo al grito de “Dios es grande” en árabe.

Las pancartas decían que la práctica del yoga es contraria al concepto islámico de un solo dios, porque en el yoga se hacen reverencias hacia el sol.

It is really sad day for Humanity. But we Indians are always with our brothers and sisters of Maldives to fight against religiophobia. Maldives orders probe after mob storms Yoga Day event organized by Indian cultural Center.

