Falleció Anne rice, autora de “Entrevista con el vampiro”

La reconocida novelista gótica, Anne Rice, falleció este sábado a los 80 años debido a complicaciones de un derrame cerebral, según anunció su hijo Cristopher Rice en las redes sociales de la autora.

“En sus últimas horas, me senté junto a su cama de hospital admirado por sus logro y su valor", escribió Christopher Rice en un comunicado.

Estaba previsto que Anne Rice fuera enterrada en una ceremonia privada en el mausoleo familiar en Nueva Orleans en una fecha no revelada, con base en el comunicado. El próximo año se celebrará un homenaje a su vida.

“Se invitará a participar a sus amigos, lectores y fans que le dieron tanta alegría e inspiración a lo largo de su vida”, detalló su hijo.

