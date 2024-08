Fanáticos de Taylor Swift crean campaña de apoyo a Kamala Harris

Los fanáticos de Taylor Swift se han unido para crear ‘Swifties for Kamala’, una campaña de apoyo a Kamala Harris que surgió en redes sociales y que ha ganado peso con el paso de los días.

La campaña es una iniciativa para inspirar a otros jóvenes a que voten por la candidata demócrata en las próximas elecciones presidenciales de Estados Unidos.

Estos ‘swifties’ armaron el primer evento virtual el martes 27 de agosto, al cual asistieron como invitados la legendaria cantautora Carole King y la senadora Elizabeth Warren.

Luego señaló que su canción favorita de la compositora estadounidense era ‘Shake It Off’, la cual cantó brevemente ante miles de seguidores, no sin antes expresar su apoyo por la candidata presidencial del Partido Demócrata.

Voting never goes out of style! The #SwiftesForKamala “Voting Era” collection merch is HERE! We’re so excited to partner with @shopsocialgoods to help you enter your voting era in style 🥰👕 Proceeds of the collection go to @whenweallvote . Shop now ➡️ https://t.co/Qzyw2W8Qru pic.twitter.com/0IyGyHzy6e

La cantautora, de 82 años, exhortó a los swifties y a los jóvenes en general a que se interesen por el futuro de su país, salgan a votar en las próximas elecciones y no tengan miedo de apoyar a sus ídolos.

To vote for the hope of it all 💙🗳️✨



As #S4Kaugust comes to an end, we’d love to know: why you’re voting for Kamala, and what part of her platform means the most to you as a voter?



Share your answer with #SwiftiesForKamala and tag us. We’ll share some of our favorites! pic.twitter.com/ZeG8BB1Xt0