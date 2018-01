¡Sin competencia! Presidente de Finlandia es reelegido

Agencia

CIUDAD DE MÉXICO.- Con cinco veces más votos que su rival más cercano, el presidente finlandés Sauli Niinisto aplastó a sus competidores con una victoria electoral abrumadora, al obtener 62,7% de los sufragios, mientras que su principal contrincante, Pekka Haavisto, de los Verdes, registró el 12,4%.

De acuerdo al portal Frontera Info, Haavisto, segundo lugar en los comicios de 2012, aceptó su derrota mucho antes de que finalizara el conteo, cuando declaró a la televisora nacional que Niinisto “es el nuevo presidente de la república con este resultado”. Ninguno de los otros seis candidatos obtuvo más de 7% de los sufragios.

Niinisto, de 69 años, exministro de Hacienda y presidente del Parlamento, ha mantenido una alta popularidad como mandatario desde que asumió la presidencia en 2012. Necesitaba captar una mayoría de votos para conseguir la reelección en forma categórica sin necesidad de disputar una segunda vuelta.

Se postuló como independiente ajeno al conservador Partido Coalición Nacional, al que había presidido antes.

President Sauli Niinisto of Finland and his celebrity first dog, Lennu, are returning for a second term https://t.co/yv9sumi8mS