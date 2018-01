¡De película! Iguanas congeladas regresan a la vida

Agencia

ESTADOS UNIDOS.- HAce unos días las iguanas de Florida, Estados Unidos, comenzaron a caer congeladas de los árboles a causa de las bajas temperaturas, por lo que la gente comenzó a recogerlas para ponerlas a salvo; sin embargo al subir la temperatura los réptiles volvieron en sí y reaccionaron de manera agresiva, atacando a las personas.

De acuerdo con RT, luego de que las bajas temperaturas en los Estados Unidos llegaran al cálido estado de Florida y las iguanas se congelaran, éstas se descongelaron y comenzaron a atacar a las personas.

Las temperaturas en este estado de clima semitropical descendieron esta semana por debajo de los 5 grados centígrados, lo que provocó la congelación y caída de muchos de estos animales, que se paralizan cuando el termómetro baja a valores tan fríos.

Muchos creyeron que estos animalitos habían muerto, pero se llevaron una gran sorpresa cuando los reptiles comenzaron a descongelarse y a atacar a las personas.

The iguana fared well but he has another cold night ahead! pic.twitter.com/zR0PFI7Oku

Esto le sucedió a un hombre de la localidad Key Biscayne, que recogió varias iguanas que se habían caído de un grupo de árboles y las cargó en su vehículo.

Poco después, las iguanas aparentemente muertas cobraron vida gracias a la calefacción del vehículo y atacaron al conductor, contó a la emisora de radio NPR el experto en vida silvestre Ron Magill.

En redes sociales han comenzado a subirse videos de cómo iguanas congeladas se están despertando. Expertos recomiendan no recoger estas iguanas y llevarlas dentro de las casas.

De momento no tienen suma de los casos, pero es muy parecido a lo que vivieron en el 2010, cuando varios vecinos fueron atacados en el sur de Florida por iguanas cuando se descongelaron, informó el portal El Tiempo.

WATCH: Residents find frozen iguanas as temperatures in some parts of Florida drop below 40 degrees Fahrenheit. More on the U.S. East Coast storm: https://t.co/ts1euy3aX4 pic.twitter.com/IZT2hN1TlM