Florida se prepara para la inminente llegada del huracán ‘Helene’

Los habitantes de Florida continúan afinando los últimos detalles para la llegada del huracán ‘Helene’ de categoría 2, el cual avanza a gran velocidad tras dejar sus huellas en territorio mexicano.

Este jueves 26 de septiembre, el fenómeno hidrometeorológico fue visto avanzando por el Golfo de México hacia suelo estadounidense.

Diversos meteorólogos prevén que su paso provoque vientos fuertes e incluso peligrosos, lluvias e inundaciones en una parte considerable del sureste de Estados Unidos.

.@NOAA's #GOESEast satellite is continuing to closely monitor #HurricaneHelene this morning as it approaches Florida.



Latest updates and advisories on #Helene: https://t.co/0TM09un8F8 https://t.co/TzgxFVw1Pd pic.twitter.com/j2sfVg7SQk