Impresionantes fotos del asteroide que pasará cerca de la tierra

ESTADOS UNIDOS.- La NASA obtuvo las impresionantes imágenes del asteroide 2003 SD220 que pasará hoy cerca de la Tierra, de las cuales ha revelado que estas tienen forma de hipopótamo.

La Administración Nacional de la Aeronáutica y del Espacio, (NASA, por sus siglas en inglés), dio a conocer que dicho asteroide pasará cerca de nuestro planeta, a una distancia de 2.9 millones de kilómetros. Será su mayor aproximación a la Tierra en más de 400 años, informó El Debate.

Las imágenes de radar revelan un asteroide con una longitud de al menos una milla (1,6 kilómetros) y una forma similar a la de la porción expuesta de un hipopótamo que vadea un río.

Se obtuvieron del 15 al 17 de diciembre mediante la coordinación de las observaciones con la antena de 230 pies (70 metros) de la NASA en el Goldstone Deep Space Communications Complex en California, el Telescopio Green Bank de 330 pies (100 metros) de la National Science Foundation en el Oeste Virginia y la antena de 305 metros (1000 pies) del Observatorio de Arecibo en Puerto Rico.

Do you want a hippopotamus for Christmas?



You're in luck. Hippo-shaped #asteroid 2003 SD220 will fly safely past Earth on Saturday, Dec. 22, at a distance of ~1.8 million miles (~2.9 million km): https://t.co/6sMCe3gkrt pic.twitter.com/3StERKeFLg