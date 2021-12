Fuerte sismo de 6.2 impacta al norte de California

Este lunes 20 de diciembre se registró un sismo de 6.2 grados en la escala de Richter al norte de California. Hasta el momento no se reportan daños o personas lesionadas.

Se asegura que el sismo se pudo percibir en San Francisco, pero se descartaron daños graves en alrededores, de igual manera, la alerta de tsunami.

A través de las redes sociales, el Servicio Geológico de California señaló que la red sísmica a lo largo de la costa registró temblores de moderados a fuertes.

Usuarios en redes han compartido videos del impacto del sismo en sus domicilios.

🇺🇸🚨 — WATCH: This video by @caroline95536 shows the inside of a home, after the 6.1 earthquake rattled the area off the Northern California cost.



pic.twitter.com/aVGcB7Z69Q