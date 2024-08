Fundador de Telegram es puesto en libertad con fianza de 5 millones de euros

El miércoles, las autoridades francesas presentaron cargos preliminares contra Pavel Durov, fundador de Telegram, por permitir supuestas actividades delictivas en su plataforma de mensajería.

La fiscalía de París informó que Durov, detenido el sábado en el aeropuerto de Le Bourget, fue liberado tras cuatro días de interrogatorios, pero deberá pagar una fianza de 5 millones de euros y presentarse ante la policía dos veces por semana mientras continúa la investigación.

Durov, de origen ruso y nacionalizado francés, enfrenta acusaciones graves, entre ellas, que Telegram se utiliza para la difusión de pornografía infantil y material relacionado con el narcotráfico. Además, se alega que la plataforma se negó a colaborar con las autoridades al no compartir la información solicitada.

