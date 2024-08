Gigantes tecnológicos de EU sufren perdidas billonarias en ‘Lunes Negro’

Cuando los mercados estadounidenses abrieron sus operaciones este lunes 05 de agosto, las grandes empresas tecnológicas perdieron alrededor de 1 billón de dólares en capitalización de mercado, profundizando una desaceleración que envió al Nasdaq a territorio de corrección la semana pasada.

Nvidia perdió más de 300 mil millones de dólares en capitalización de mercado al sonar la campana de apertura, aunque rápidamente recuperó aproximadamente la mitad de su pérdida. Las acciones del fabricante de chips cayeron un 7 por ciento poco después de las 10 a.m. ET.

Nvidia, $NVDA, is literally trading like a meme stock:



The stock has now seen a $2.2 TRILLION swing in market cap since July 23rd.



This includes 2 drops of $650 billion and $780 billion, respectively.



As well as two rallies of $550 billion and $250 billion, respectively.



