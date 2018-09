EU desconoce paradero de mil 500 niños migrantes

Agencia

WASHINGTON. La administración de Donald Trump ha perdido el rastro de unos mil 500 niños inmigrantes que entraron ilegalmente en el país este año y que fueron entregados a familiares u otros adultos como tutores, según informó hoy el periódico The New York Times.

De acuerdo con La Jornada, de los 11 mil 254 menores de edad que el Departamento de Salud y Servicios Humanos entregó a tutores a lo largo de 2018, se desconoce el paradero de mil 488.

Las cifras que ofrece el rotativo son las que el subcomité de investigaciones de Seguridad Nacional del Senado entregó al Congreso esta semana y se basan en el resultado de llamadas de seguimiento hechas entre abril y junio.

"Estos niños no están perdidos. Sus tutores, que son generalmente padres o familiares y que en todos los casos han sido sometidos a una investigación previa para descartar un trasfondo criminal y asegurar que pueden ocuparse de ellos, simplemente no respondieron o no pudieron ser localizados cuando se hicieron las llamadas", dijo una portavoz del Departamento de Salud y Servicios Humanos.

No es la primera vez que se da una situación semejante. En abril, el mismo Departamento ya reconoció no saber dónde se encontraban mil 475 menores que el año anterior había sacado de albergues bajo su jurisdicción y entregado a familiares u otros tutores.

Los nuevos datos se conocen además tras la crisis por la separación de familias en la frontera con México, con la que el Gobierno de Trump intentó desincentivar la llegada de inmigración ilegal al país desde el vecino del sur y la cual causó una oleada de indignación mundial.