Gran Bretaña retira pruebas Covid para viajeros vacunados

El gobierno de Gran Bretaña anunció el lunes que está retirando los requisitos de pruebas de coronavirus para personas vacunadas que llegan a Inglaterra, una noticia que la industria de viajes recibió como un paso importante de regreso a la normalidad.

El primer ministro Boris Johnson dijo que “a fin de mostrar que este país está abierto para los negocios, abierto para los viajeros, ustedes verán los cambios para que la gente que llegue ya no tendrá que hacerse pruebas si ha sido vacunada, si ha recibido la doble vacuna”.

El secretario de Transporte, Grant Shapps, dijo que el cambio entrará en vigor el 11 de febrero, fecha en que coincide con un receso feriado de medio periodo para muchos niños de edad escolar.

TRAVEL UPDATE ✈️



We are removing ALL testing measures for eligible fully vaccinated arrivals to England from 4am on 11 Feb✅



These changes have been made possible by the success of our vaccine & booster rollout 💉 (1/4)