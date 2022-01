Inglaterra se despide del cubrebocas y certificado Covid-19

En Inglaterra ya no será obligatorio portar cubrebocas, así como el certificado Covid, también se informó que desde la próxima semana las personas dejarán de trabajar desde casa.

Este miércoles el primer ministro, Boris Johnson durante una conferencia de prensa informó sobre estas nuevas medidas, en el que al parecer se despiden de las medidas sanitarias correspondientes para volver a la “normalidad”, sim embargo el mandatario mencionó que se continuará exigiendo a la población autoaislarse, pero reiteró su interés por acabar con este requisito.

“Debido a la extraordinaria campaña de refuerzos de vacunas, junto con la forma en que la población ha respondido a las medidas del Plan B, podemos volver al Plan A en Inglaterra y permitir que las regulaciones del Plan B finalicen a partir del jueves de la semana que viene”, dijo Johnson durante la conferencia.

WATCH LIVE: My statement in the @HouseofCommons on coronavirus https://t.co/z9d8FbTElU