Guardias expulsan de tren a joven ¿por su color de piel?

MADRID.- Unos guardias de seguridad de Renfe, la operadora ferroviaria española, han agredido y expulsado del tren a un joven viajero negro que se negó a mostrarles su billete argumentando que no era su competencia y pidiendo que llamaran al revisor.

De acuerdo a RT Noticias, se ha difundido un video del incidente, que ocurrido la mañana del pasado jueves en un tren de Cercanías de Madrid.

“Yo no me voy a bajar. Aquí está mi billete. ¿Por qué me tengo que bajar? Si no he hecho nada", dijo el chico, mostrando su abono de transportes. "Porque no podemos comprobarlo", respondieron los vigilantes. Los vigilantes no tenían el aparato necesario para comprobar las nuevas tarjetas de transporte que se usan en el transporte público de Madrid, que son recargables, explica el periódico.

Finalmente, un total de cuatro vigilantes de seguridad sacaron por la fuerza al hombre y lo inmovilizaron en el andén. En ese momento, otros pasajeros gritaron que el joven tenía derechos. "¿Qué derechos?", preguntó uno de los vigilantes.

Renfe ha informado a Antena 3 Noticias que fue el maquinista del tren el que avisó a los guardias porque el hombre obstruía supuestamente con un patinete una de las puertas, y han asegurado que no ven una actitud violenta por parte de los agentes de seguridad. Asimismo, han afirmado que el joven agredió a uno de los vigilantes y que cuando el propio viajero llamó a la Policía, fue detenido por actitud violenta.