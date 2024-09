Hamás condena bombardeo de Israel sobre la capital de Líbano

El Movimiento de Resistencia Islámica (Hamás) condenó el bombardeo que el Ejército de Israel llevó a cabo ayer sobre el sur de Beirut, capital de Líbano.

En su declaración, denunció que las autoridades israelíes parecen tener como objetivo al líder del partido-milicia chií Hezbollah, Hasán Nasralá.

Hamás condenó en un comunicado ‘la escalada del terrorismo sionista contra el pueblo hermano libanés debido a su apoyo al pueblo palestino y su postura contra el genocidio en la Franja de Gaza’.

De igual manera, instó a actuar ‘por todos los medios’, incluyendo en los ‘foros internacionales’, para rechazar ‘la parcialidad estadounidense en apoyo a esta brutal agresión’.

Las Fuerzas de Defensa de Israel (FDI) realizaron el viernes 27 de septiembre un nuevo ‘bombardeo selectivo’ contra edificios residenciales de Beirut en los que aseguran que se ubicaban los ‘cuarteles centrales’ de Hezbollah.

Las autoridades de Líbano han informado que hasta el momento se registraron dos muertos y 76 heridos.

El Pentágono confirmó que Israel no avisó con antelación a Washington sobre el bombardeo en Beirut, si bien el secretario de Defensa de Estados Unidos, Lloyd Austin, habló con el ministro de Defensa israelí, Yoav Gallant, ‘mientras la operación ya estaba en marcha’.