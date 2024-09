Harris enfoca elecciones de EU en lucha contra fentanilo y cárteles

La vicepresidenta de Estados Unidos, Kamala Harris afirmó que, de resultar victoriosa en las elecciones presidenciales de noviembre, una de sus principales prioridades será enfrentar a los cárteles de la droga y detener el tráfico de fentanilo que cruza la frontera desde México.

En su primera visita como candidata a una ciudad fronteriza entre Estados Unidos y México, Harris presumió que para ella, la lucha contra los cárteles no es algo nuevo, ya que durante su tiempo como fiscal general de California, procesó a narcotraficantes del Cártel de Sinaloa.

As Attorney General of California, I prosecuted transnational criminal organizations that trafficked guns, drugs, and human beings. I know the importance of safety and security, especially at our border.



