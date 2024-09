Harris y Trump aceptan las reglas del debate presidencial del 10 de septiembre

Las campañas de Kamala Harris, aspirante demócrata a la presidencia de Estados Unidos, y Donald Trump, ex presidente y candidato republicano, han aceptado las reglas propuestas por el canal ABC para su esperado debate del 10 de septiembre.

Entre las reglas acordadas se incluye que los micrófonos de los candidatos serán silenciados fuera de su turno para hablar, una medida que busca asegurar un debate ordenado y equitativo.

🚨| ÚLTIMA HORA: Donald Trump habla sobre el debate con Kamala Harris: “Acordamos las mismas reglas… pregúntenle a Biden cómo salió. Kamala no es buena debatiendo. No es una persona inteligente. No quiere debatir”. 🇺🇸 pic.twitter.com/FhAarlVJOq