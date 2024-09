Harvey Weinstein se somete a una cirugía cardíaca en Nueva York

Harvey Weinstein, el ex productor de cine de 72 años, fue sometido a una cirugía cardíaca de emergencia en un hospital de Nueva York, según confirmaron sus representantes. El procedimiento tuvo lugar el lunes, después de que Weinstein fuera trasladado desde el complejo carcelario de Rikers Island al Hospital Bellevue debido a graves problemas de salud.

Su publicista, Juda Engelmayer, y el consultor de prisiones, Craig Rothfeld, indicaron que Weinstein fue hospitalizado el domingo por la noche y que su situación médica era crítica, aunque no dieron más detalles sobre su estado actual.

Harvey Weinstein was urgently transferred from Rikers Island to Bellevue Hospital for emergency heart surgery after suffering chest pains.



This medical crisis comes just days before Weinstein's scheduled court appearance in New York, where prosecutors are presenting evidence to… pic.twitter.com/4G2G9C4ymX